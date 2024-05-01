01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı

Emine Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA