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MSB'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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MSB’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

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