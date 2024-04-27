Yargıdaki yeni yapılanma çabasına Danıştay darbesi! FETÖ’cü hakim ve savcıların iadelerinin bozulması talep edildi

Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla FETÖ'den ihraç edildikten sonra tekrar kürsüye dönen 387 hâkim ve savcıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına ağır darbe vurulmuş, örgütle irtibat ve iltisakı tespit edilen yargı mensupları Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) başlatılan idari soruşturmalarla meslekten ihraç edilmişti.

HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları, göreve iade için için Danıştay'a başvurunca, 450'ye yakın ismin hem göreve iade edildi hem de kendilerine tazminat ödemesi kararlaştırıldı.