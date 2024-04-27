Yargıdaki yeni yapılanma çabasına Danıştay darbesi! FETÖ'cü hakim ve savcıların iadelerinin bozulması talep edildi
15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yapılanmasına peş peşe darbeler vurularak, örgütün devlet içerisine sızan elemanları tek tek temizlenmişti. Temizlik yapılan alanlardan biri de yargı olmuştu. Örgütle irtibatı nedeniyle çok sayıda hakim, savcı gibi yargı elemanları ihraç edilirken, Danıştay 5. Dairesi'nin skandal kararıyla göreve dönen 387 hakim ve savcıdan 85'inin dosyası yeniden incelendi. Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 40 ismin iade kararının bozulmasını talep etti.
Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla FETÖ'den ihraç edildikten sonra tekrar kürsüye dönen 387 hâkim ve savcıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına ağır darbe vurulmuş, örgütle irtibat ve iltisakı tespit edilen yargı mensupları Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) başlatılan idari soruşturmalarla meslekten ihraç edilmişti.
HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları, göreve iade için için Danıştay'a başvurunca, 450'ye yakın ismin hem göreve iade edildi hem de kendilerine tazminat ödemesi kararlaştırıldı.
KARARA BOZMA TALEBİ
Kararla ilgili yargıdaki FETÖ tehlikesini gündeme getirmesinin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) iade kararlarına itiraz etmiş ve dosyalar Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) taşınmıştı.
Edinilen bilgilere göre, Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla kürsüye dönen 387 hâkim ve savcıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 387 isimden 85'inin dosyasını gündemine aldı.
Yapılan incelemelerin ardından göreve iade edilen 40 kişinin FETÖ ile iltisakları tespit edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre;İdari Dava Daireler Kurulu, Danıştay 5. Dairesi'nin 40 kişi hakkında verdiği göreve iade kararının bozulmasını talep etti.
YENİDEN İHRAÇLARI GÜNDEMDE
IDDK'nın kararı sonrası dosyalar yeniden Danıştay 5. Dairesi'ne gidecek. Daire bu kez İDDK'nın bozma talebini görüşerek karara bağlayacak. Daha sonra Danıştay 5. Dairesi'nin kararı HSK'ya gönderilecek. ISK, Danıştay 5. Dairesi'nin kararı doğrultusunda kürsü- e dönen yargı mensuplarını yeniden ihraçları için Genel Kurul'da görüşme yapacak.
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