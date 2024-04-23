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Balıkesir merkezli 2 ilde suç "Mahzen-31" operasyonu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Balıkesir merkezli 2 ilde suç Mahzen-31 operasyonu

Balıkesir merkezli olarak 2 ilde düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

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