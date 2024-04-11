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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi enselendi

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 9 kişi enselendi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

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