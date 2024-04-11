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Moskova'da Türk iş insanları Ramazan Bayramı'nı kutladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Moskova’da Türk iş insanları Ramazan Bayramı’nı kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Türk iş insanları, bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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