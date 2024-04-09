Valilik açıkladı! Gabar ve Cudi dağları bölgeleri 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak Valiliği, Cudi ve Gabar dağları bölgelerinin 10 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinde 10 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Nisan (Dahil) 2024- 24 Nisan (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
- Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?
- Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Ramazan Ayının Son Orucu Ne zaman? Arife Günü orucunun önemi...
- Dikkat Ustaları İş Başına! Köyde Gizlenmiş Leoparı Ancak Şahin Gözlüler Bulabiliyor
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası muhteşem seviyede çıkıyor
- 36 bin 852 TL ödeme! SGK girişi olanlar dikkat: Yarım gün çalışmak yeterli
- Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 19.000 TL'lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!
- Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- SÜPER KUPA FİNAL MAÇ SONUCU | 7 Nisan Pazar Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi iptal mi oldu, ertelendi mi?
- Zeka Testi: Yalnızca Dahi Zekalar Bu 6 Farklı Harfi 13 Saniyede Fark Edebilir!
- Temizlik suyuna 1 ölçü ekleyin: Sadece kiri değil evinizdeki nazarı da silip süpürüyor