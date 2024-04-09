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“İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" provokasyonu! DMM o iddiaları çürüttü

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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“İsrail’in jet yakıtları, Türkiye’den gidiyor provokasyonu! DMM o iddiaları çürüttü

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddialarına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt gecikmedi. DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. DMM, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır." ifadelerine yer verildi.


İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir.

Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Yaşanan gelişmelerin ardından DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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