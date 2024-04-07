07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Kazakistan’da sel felaketi için geçmiş olsun mesajı

Türkiye'den Kazakistan’da sel felaketi için geçmiş olsun mesajı

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
ABONE OL
Türkiye’den Kazakistan’da sel felaketi için geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin geçmiş olsun mesajını paylaşırken, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA