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Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki 'gümrük' anlaşması Resmi Gazete'de

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ’gümrük’ anlaşması Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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