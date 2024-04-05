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Muhtarlık seçimlerini kaybetti şiiriyle gündem oldu! Türkiye’nin konuştuğu muhtar adayı A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Muhtarlık seçimlerini kaybetti şiiriyle gündem oldu! Türkiye’nin konuştuğu muhtar adayı A Haber’de

31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu Köyü'nde muhtar adayı olan Aydın Battal isimli vatandaş, muhtarlığı kazanamayınca çektiği video ile akrabalarına sitem etti. Türkiye’nin konuştuğu muhtar adayı Aydın Battal A Haber canlı yayınına bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

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