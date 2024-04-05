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Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'ne katıldı: Kıyamete kadar ruhların şifası olacak!

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Başkan Erdoğan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali’ne katıldı: Kıyamete kadar ruhların şifası olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan Batılı ülkelerin sömürü düzenine tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'ne katıldı.

İşte Başkan Erdoğan açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"KIYAMETE KADAR RUHLARIN ŞİFASI OLACAK"

Başkan Erdoğan: Kur'an gönüllerin kalplerin kıyamete kadar şifası olmaya devam edecektir. Kur'an sözlerin en güzelini cemeden mukaddes bir kitaptır.

"KUR'AN'IN REHBERLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Başkan Erdoğan: "Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz."

BATILI ÜLKELERE TEPKİ

Başkan Erdoğan: İslam ülkelerini kana bulayan çatışmaların gerisinde sömürü düzeni var.

"ARTIK KELİMELER DAHİ KİFAYETSİZ"

Başkan Erdoğan: Filistinliler 180 gündür zulme ve soykırıma maruz bırakılıyor.

Bu yıl 8. düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın birincisi Hafız Muhammed Esed Can oldu.

Yarışmada ikinciliği Süleyman Talha Cuhadar, üçüncülüğü ise Duhan Berkan Karadeniz elde etti. Dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

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