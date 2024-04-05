Başkan Erdoğan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali’ne katıldı: Kıyamete kadar ruhların şifası olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'ne katıldı.

İşte Başkan Erdoğan açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"KIYAMETE KADAR RUHLARIN ŞİFASI OLACAK"

Başkan Erdoğan: Kur'an gönüllerin kalplerin kıyamete kadar şifası olmaya devam edecektir. Kur'an sözlerin en güzelini cemeden mukaddes bir kitaptır.



"KUR'AN'IN REHBERLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Başkan Erdoğan: "Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz."

BATILI ÜLKELERE TEPKİ

Başkan Erdoğan: İslam ülkelerini kana bulayan çatışmaların gerisinde sömürü düzeni var.



"ARTIK KELİMELER DAHİ KİFAYETSİZ"

Başkan Erdoğan: Filistinliler 180 gündür zulme ve soykırıma maruz bırakılıyor.