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Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği! NATO'da aile fotoğrafı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği! NATO’da aile fotoğrafı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Belçika’nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan, Finlandiya, Güney Kore ve Bulgaristan dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında diplomatik temaslarda bulundu.

Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile yaptığı görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

İki bakan ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarını konuştu.

FİNLANDİYA İLE GAZZE'DEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Fidan ve Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen, yaptıkları görüşmede, Türkiye-Finlandiya-İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırası'nın uygulanması başta olmak üzere, terörizmle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşme kapsamında ayrıca, Gazze'deki son durum değerlendirilirken, bölgesel tırmanma riski vurgulandı.

İki bakan, Türkiye-Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılında, ikili işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi yönünde irade beyan etti.

GÜNEY KORE İLE İŞBİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile gerçekleşen görüşmede de Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kore Yarımadası'ndaki durum ele alındı.

Fidan ve Cho, Temmuz 2023'te imzalanan "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası" temelinde ikili işbirliği konularını görüşerek, özellikle savunma sanayisi, ekonomi ve enerji alanlarını ele aldı.

Bakan Fidan, ayrıca, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de bir araya geldi.

AİLE FOTOĞRAFI!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ilk gün sona erdi. NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çektirdi. İşte o anlar...

NATO’da aile fotoğrafıNATO’da aile fotoğrafı NATO'DA AİLE FOTOĞRAFI

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