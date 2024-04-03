Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği! NATO’da aile fotoğrafı

GÜNEY KORE İLE İŞBİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile gerçekleşen görüşmede de Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kore Yarımadası'ndaki durum ele alındı.

Fidan ve Cho, Temmuz 2023'te imzalanan "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası" temelinde ikili işbirliği konularını görüşerek, özellikle savunma sanayisi, ekonomi ve enerji alanlarını ele aldı.

Bakan Fidan, ayrıca, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de bir araya geldi.