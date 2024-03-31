Seyhan seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Seyhan Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanacak. 81 il ve 922 ilçe için gerçekleştirilecek olan seçimlerde en çok merak edilen ilçeler arasında Seyhan yer alıyor. Peki 31 Mart 2024 Seyhan yerel seçim sonucu ne oldu? Seyhan Belediye Başkanı kim oldu?

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