27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşlar başlıyor

Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşlar başlıyor

GÜNDEM Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
ABONE OL
Hatay Havalimanı’nda çift yönlü uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, asrın felaketinde zarar gören Hatay Havalimanı’nın 29 Mart cuma günü itibariyle çift yönlü yolcu taşımasına başlayacağını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA