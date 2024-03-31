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21 ilde DEAŞ'a operasyon! 51 şüpheli yakalandı

Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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21 ilde DEAŞ’a operasyon! 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen Bozdoğan-18 operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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