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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den siyasi reklam yasakları uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır" ifadelerini kullandı.

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