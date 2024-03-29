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İstanbul Bayrampaşa'da BBP adayı Murat Mert CHP-DEM ittifakına tepki gösterip adaylıktan çekilerek AK Parti'ye desteğini açıkladı

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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İstanbul Bayrampaşa’da BBP adayı Murat Mert CHP-DEM ittifakına tepki gösterip adaylıktan çekilerek AK Parti’ye desteğini açıkladı

Son dakika haberine göre İstanbul Bayrampaşa'da Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkan adayı olan Murat Mert, CHP ile DEM arasında yaşanan kirli ittifaka tepki göstererek AK Parti adayı İlknur Kovaç Bayraktar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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