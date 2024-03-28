Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında anıldı

Kiraz'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra ziyaretçiler, şehit savcının babası Hakkı ve annesi Saadet Kiraz ile sohbet etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN