Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum A Haber'de! Seçim çalışmalarını ve projelerini anlatıyor
31 Mart yerel seçimlerine son 2 gün kaldı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İBB adayı Murat Kurum A Haber'de yayınlanan Arka Palan programında Banu El ve konuklarının sorularını cevaplıyor.
31 Mart'ta milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirilecek yarışta belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Pazar günü yapılan "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde" Başkan Erdoğan'ın "sağlam adam sağlam aday" deyimiyle İstanbul'da yeni bir döneme başlanacağına dair sinyaller verildi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de yayınlanan Arka Palan programında seçim sürecine dair detayları ve projelerini anlatıyor.
İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;
Saha, '31 Mart'ta Murat Kurum geliyor, Cumhur İttifakı geliyor' diyor." İfadeleriyle konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Çok güzel bir coşku var. Milletimizle bir araya geldik, onları dinledik, çözümlerimizi sunduk. 5 yıllık süreçte İstanbul'un kırgın olduğunu gördük. Sorunlarına ilişkin ilginin gösterilmediğini gördük. Projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi açıkladığımızda milletimizin sevgisiyle karşılaştık." şeklinde konuştuk.
"Bir tarafta vaatlerini bile hatırlamayan, diğer tarafta da 81 ilde hizmetler yapmış bir aday var"
Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta sandığa gittiğinde adaylara bakarak değerlendirme yapacağını söyledi. Mevcut İBB Başkanı'nın verdiği sözleri hatırlamadığını belirten Kurum, "Vatandaşımızın sorunları var ve bunların çözülmesini istiyorlar. İlgi istiyorlar, sevgi istiyorlar. Bir yöneticiden, Belediye Başkanı'ndan şehri için yapılmasını bekliyorlar. Deprem çalışması, trafik sorunları bunların içinde. Şehrin zor anında yanında olmalarını istiyorlar. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak; metroya güvenle binmek isterim, hızlı ulaşım isterim, deprem korkusunun giderilmesini, taksi probleminin gündemden çıkarılmasını isterim. Söylemlerin gerçekleşmediği gerçekler var. Milletimiz bunları değerlendirecektir. 5 yıldır verdiği vaatleri bile hatırlamayan, İstanbul dışında her şeyle ilgilenen bir Belediye Başkanı var. Diğer tarafta 81 ile gitmiş, deprem dönüşümüyle ilgili elinden geleni yapmış, afetlerde milletin yanında olmuş, verdiği sözleri gerçekleştirmiş biri var." dedi.
İbrahim Amca ile görüşüyoruz. Onun gibi çok amcamız, teyzemiz var. Afette hayat arkadaşını bırakmamış, biz de gidip gördük. O acıyı kelimelere bile dökemiyorsunuz. 15 gün sonra yeni evini yaptık, 1 yıl sonra onu ziyaret ettik. Onların umudu olduk. Bahçesinde karpuz yetiştiriyor ve size hediye ediyor. Bundan büyük güzellik yok. 81 ilde ailemiz var. Rize'nin yaylasında da var, Erzurum'un köyünde de var.
Ben istesem de rol yapamam. İçimden nasıl geliyorsa öyle davrandım. Çözebileceksem ,'çözerim' dedim. Problemi gidermek için mücadele ettim, milletimizin duasını aldım. Çözemeyeceğim bir şey ise 'ben bunu yapamam' dedim. Bir yöneticiden samimi, dürüst olmasını bekliyorlar. Vatandaşımızın takdiri karşılığında görevimizi yapacağız. Bunu yapmak için Belediye Başkanı, Bakan oluyoruz. Göreve gelir gelmez de milletimizin yanında olacağız. Sokakta olacağız, 10 kişiye sorsanız 9'u sorunları söyler. Siz de Belediye Başkanı'ysanız, sorunları çözmek için çalışıyorsanız insanlar da arkanızdan geliyor. İstanbul'un kaybolan 5 yılı var. Öncelikle bunu telafi etmeliyiz. Yatırımlar yapmalıyız. Murat Kurum bugün nerenin açılışını yapıyor, nerenin temelini atıyor bunu görecekler.
Eser yapan tarafta olacağız. O yüzden 'Sadece İstanbul' diyoruz. 6 aylık ve 1 yıllık projelerimizi açıkladı. İBB böyle bir şey sundu mu. Arkadaşlarımızın sorunların tespitlerini yaptı. Bilim insanlarıyla görüştük. Bu işe ilişkin yetkin kişilerle çalışma yaptık. Polemiğin İstanbul'a 5 yıldır fayda sağlamadığını gördük. Algıyla deprem yönetilebildi mi. Geldiğimiz nokta dünden daha kötü. Ulaşım sorunu da çözülemedi. Bakın karşı tarafa; gündemi İstanbul dışına çekme çabası var. Çünkü İstanbul'da anlayabileceği bir şey yok. Bir eser yok.
Gittiğimiz her yerde bunu yapmaya çalıştık. Önemli ola şu; sahada karar verip, yerinde uygulama yaptık. Hemen işler başladı. Ben hatırlamayacağım vaadi vermem. Bundan da ar ederim. Bizim siyaset anlayışımızda bu yoktur. Milletimize 22 yıldır da yalan söylemedik, kandırmadık. Söylediklerimi yapmaya çalıştık. Yüzde 90 da gerçekleştirdik. Kusursuz değiliz, aksayanlar vardır. Giresun, Malatya, Elazığ, Rize ve Bartın'da sözler verdik ve tuttuk. Elazığ'ın 'Kara Murat'ı iş yapmadan olamıyorsun. Sokak sokak gezdik.
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