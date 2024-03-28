Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum A Haber’de! Seçim çalışmalarını ve projelerini anlatıyor

31 Mart'ta milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirilecek yarışta belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Pazar günü yapılan "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde" Başkan Erdoğan'ın "sağlam adam sağlam aday" deyimiyle İstanbul'da yeni bir döneme başlanacağına dair sinyaller verildi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de yayınlanan Arka Palan programında seçim sürecine dair detayları ve projelerini anlatıyor.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;

Saha, '31 Mart'ta Murat Kurum geliyor, Cumhur İttifakı geliyor' diyor." İfadeleriyle konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Çok güzel bir coşku var. Milletimizle bir araya geldik, onları dinledik, çözümlerimizi sunduk. 5 yıllık süreçte İstanbul'un kırgın olduğunu gördük. Sorunlarına ilişkin ilginin gösterilmediğini gördük. Projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi açıkladığımızda milletimizin sevgisiyle karşılaştık." şeklinde konuştuk.

"Bir tarafta vaatlerini bile hatırlamayan, diğer tarafta da 81 ilde hizmetler yapmış bir aday var"

Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta sandığa gittiğinde adaylara bakarak değerlendirme yapacağını söyledi. Mevcut İBB Başkanı'nın verdiği sözleri hatırlamadığını belirten Kurum, "Vatandaşımızın sorunları var ve bunların çözülmesini istiyorlar. İlgi istiyorlar, sevgi istiyorlar. Bir yöneticiden, Belediye Başkanı'ndan şehri için yapılmasını bekliyorlar. Deprem çalışması, trafik sorunları bunların içinde. Şehrin zor anında yanında olmalarını istiyorlar. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak; metroya güvenle binmek isterim, hızlı ulaşım isterim, deprem korkusunun giderilmesini, taksi probleminin gündemden çıkarılmasını isterim. Söylemlerin gerçekleşmediği gerçekler var. Milletimiz bunları değerlendirecektir. 5 yıldır verdiği vaatleri bile hatırlamayan, İstanbul dışında her şeyle ilgilenen bir Belediye Başkanı var. Diğer tarafta 81 ile gitmiş, deprem dönüşümüyle ilgili elinden geleni yapmış, afetlerde milletin yanında olmuş, verdiği sözleri gerçekleştirmiş biri var." dedi.