Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum A Haber'de! Seçim çalışmalarını ve projelerini anlattı

31 Mart yerel seçimlerine son 2 gün kaldı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İBB adayı Murat Kurum A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında Banu El ve konuklarının sorularını cevapladı. Murat Kurum canlı yayında İstanbul'daki son anket sonuçlarını duyurdu. Kurum, "İstanbulda 1,7 puan öndeyiz" dedi. Murat Kurum açıklamalarında emeklilere müjdeyi de verdi 'İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak.' dedi.

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