Başkan Erdoğan’dan 31 Mart mesajı: Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.