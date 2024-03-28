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Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan 31 Mart mesajı: Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü yapılacak seçimler için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında, “Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir” dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İki ay önce başladığımız mahallî idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehrimizi ziyaret ettik. Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkâri'ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık. Yaşlılarımızın hayır duasını aldık. Hanım kardeşlerimizle hasbihâl ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik.

"85 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Emeklilerimizin, emekçilerimizin sesine kulak verdik. Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnafımızla istişare ettik. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin sevincini paylaştık. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, hasret giderdik, ruberu muhabbet ettik. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur: Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz.

BİRLİTELİK MESAJI

Seçim şarkımızda söylediğimiz gibi: Hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır.

SANDIK 85 MİLYONUN NAMUSUNA EMANETTİR

Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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