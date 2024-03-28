Bakan Uraloğlu’dan İstanbul depremi açıklaması: Ulaştırma yapılarıyla ilgili önlemlerimizi aldık!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'da deprem riski var. Ulaştırma yapılarıyla ilgili bütün önlemlerimizi aldık." dedi.

Yapım aşamasındaki Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak birçok işe imza attıklarını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin tabliyesini askıya aldıklarını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Yeniden yaptık diyebilirim. Gece çalıştık, İstanbullu fark etmedi. O bütün askı halatlarını değiştirdik. Bütün viyadüklerdeki deprem takozlarından tutun, onların artı güçlendirilmesiyle ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Bir taraftan bunu planlarken bir taraftan Allah korusun bir afet durumunda, bir deprem durumunda İstanbul'a acil yardım ekiplerinin, acil yardım malzemelerinin nasıl gireceğini ve İstanbul'dan çıkacak olan vatandaşlarımızın nasıl çıkacağıyla ilgili projeleri yapıyoruz."

İstanbul'da bir deprem riski olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Buna yönelik ulaştırma yapılarıyla ilgili bütün önlemlerimizi aldık." açıklamasında bulundu.

10, 20 ve 100 yıl sonrasını İstanbul için planladıkları vurgulayan Uraloğlu, "Sarıyer-Kilyos Tüneli de tam bu anlattığıma hizmet edecek olan projelerimizden bir tanesi." şeklinde konuştu.