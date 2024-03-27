Özgür Özel yeniden İYİ Parti seçmenine yanladı Akşener ateş püskürdü: Resmen cıvıklık! Bu kaçıncı...

BU KAÇINCI!

Bu kaçıncı. Öbürü de çıkıp diyor ki; 'Sakın ola AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir.' İşte Halil İbrahim Sofrası, işte bayram sofrası dediğim şey bu. Bu rahat seçmenin sorununu görmeden çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik.

CHP 24 SAAT BİZE HAKARET EDİYOR

Enteresan bir biçimde hür ve müstakil olarak bu seçime katılmak kararını verdiğimizden beri, meğerse CHP'yi destekleyen, diğer muhalefette bulunan DEM'i destekleyen, TİP'i destekleyen ne kadar gazeteci, gazetecimsi, televizyon ne vardıysa 24 saat bize hakaret ediyor, iftira ediyor.