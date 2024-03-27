Özgür Özel yeniden İYİ Parti seçmenine yanladı Akşener ateş püskürdü: Resmen cıvıklık! Bu kaçıncı...
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel İYİ Partili seçmenlerden oy dilenmeye devam ediyor. Balıkesir başta olmak üzere çok sayıda ilde İYİ Parti'ye yanlayan Özel Edirne'de de İYİ Parti adayına çağrı yaparak CHP lehine çekilmesini istedi. Akşener ise Özgür Özel'e defalarca tepki göstermesine rağmen yine aynı durumla karşılaşınca ateş püskürdü. Akşener "Bu kaçıncı! Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel İYİ Partili seçmenlerde oy dilenmeye devam ediyor.
"OLGUNLUK BEKLİYORUZ"
Daha sonra Halk TV'de bir programa da katılan Özel, "Edirne'yi AK Parti'ye bırakmamak üzere adaydan, değilse de seçmeninden bir olgunluk bekliyoruz." diyerek, İYİ Parti'ye bir çağrı daha yaptı.
Daha önce Balıkesir ve farklı illerde de İYİ Parti seçmenine yanlayarak Meral Akşener'i kızdıran Özgür Özel Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Özel "Birileri şimdi ona yıllar önceki borcunu ödemek yerine tavır takınıyorsa, sende olmayan vicdan ve insaf, İyi Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum." dedi.
Bu sözler sonrası tüm gözler Meral Akşener'e çevrilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne'de yaptığı konuşmaya değinen Akşener sert yanıt verdi.
İşte Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar:
YAPTIĞI CIVIKLIK!
"Biri çıkıyor diyor ki; Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki; 'sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz yoksa AK Parti kazanır. İYİ Parti'nin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır.
BU KAÇINCI!
Bu kaçıncı. Öbürü de çıkıp diyor ki; 'Sakın ola AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir.' İşte Halil İbrahim Sofrası, işte bayram sofrası dediğim şey bu. Bu rahat seçmenin sorununu görmeden çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik.
CHP 24 SAAT BİZE HAKARET EDİYOR
Enteresan bir biçimde hür ve müstakil olarak bu seçime katılmak kararını verdiğimizden beri, meğerse CHP'yi destekleyen, diğer muhalefette bulunan DEM'i destekleyen, TİP'i destekleyen ne kadar gazeteci, gazetecimsi, televizyon ne vardıysa 24 saat bize hakaret ediyor, iftira ediyor.
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