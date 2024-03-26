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Son dakika | TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı

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Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Son dakika | TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesajı

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Kurtulmuş "Bayram sonrası partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşürüm, inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri" dedi.

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