MSB duyurdu: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı
GÜNDEM AA
Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi. MSB tarafından yapılan paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi.
5 Adet SMK (Süper Mushshak) Uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katılması nedeniyle düzenlenen Karşılama, Kurban Kesimi ve İlk Uçuş Faaliyeti, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımlarıyla 21 Mart 2024 tarihinde icra edildi.… pic.twitter.com/iY3sbE3EJj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2024
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.
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