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MSB duyurdu: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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MSB duyurdu: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi. MSB tarafından yapılan paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.

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