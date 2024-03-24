Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan CHP'li Yavaş'a salvo: Bizim yaptığımız eserlere hayalleri yetişmez
Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kırşehir Kaman Meşeköy Derneği'ni ziyaret etti. Altınok burada yaptığı konuşmada, "Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez. Bütün Türkiye, Atatürk Cumhuriyet Kulemize hayran. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde borçtan başka bir şey yok" dedi.
Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kırşehir Kaman Meşeköy Derneği'ni ziyaret etti.
"BİZİM ESERLERİMİZ ONLARIN HAYALLERİ!"
Burada konuşan Altınok, 31 Mart yerel seçimlerinde halkı sandığa davet ederek, "Yavaş'la beraber Ankara karanlığa gömüldü. Ne yapacağız 31 Mart'ta; Ankara'nın ışıklarını yakacak mıyız?" dedi. Keçiören'de var olan hizmetlerin devam etmesi gerektiğini belirten Altınok, "Keçiören'in parklarında, sokaklarında huzur olmalı. Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez. Bütün Türkiye, Atatürk Cumhuriyet Kulemize hayran. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde borçtan başka bir şey yok" diye konuştu.
"HAİN SİTELERE PARA VERİYOR"
Mansur Yavaş'ın ekibinin PKK terör örgütü ile iş birliği içinde olduğunu öne süren Altınok, "Sayın Yavaş'ın basın danışmanı mıdır nedir, PKK'lı sitelere 'Altınok'un aleyhinde haber yapın' diye talimat veriyor. Bunların hepsi belli. Bir tanesini cezaevine attılar. Bunlar, PKK'lı hesaplar. Türkiye Cumhuriyeti'ne söven, Cumhurbaşkanımıza, Atatürk'e söven, bayrağımıza söven hain sitelere para veriyor. PKK'lı sitelere ABB'nin parasını veriyor. Bunlar, makam için her şeyini satan insanlar. Soygun düzeni, Altınok'un karşısında. Karşımızda rant imparatorluğu var karşımızda. Altınok, soygun çetelerinin adayı değil. Soygun düzeninin korkusu şu; 'Altınok gelirse Ankara'daki soygun dönemi biter; Ankara'nın sahibi biziz' diyorlar. Yüzlerinde bir maske var. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor" dedi.
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