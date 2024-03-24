CHP’li başkan adayı Mutlu Kılıçdaroğlu’nu DEM’li seçmene şikayet etti: Genel başkanlığına mal oldu

DEM'Lİ SEÇMENDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Esnaf ziyareti sırasında DEM Partili olduğu düşünülen bir seçmenle konuşan Mutlu, seçmenin "Kılıçdaroğlu gitti ülkücülerle konuştu. Biz iki dönemdir sizinle çalıştık. Bir CHP'liden daha fazla çalıştık ama yaptığınız hiç doğru değil" çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

KILIÇDAROĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ: BİZ DE ÇOK KIZDIK!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yaptığı anlaşmaya kendilerinin de çok kızdıklarını söyleyen Mutlu, "Biz de kızdık eleştirdik zaten biliyorsun genel başkanı değiştirdik. Anlaşmalardan bizim de haberimiz yoktu.Zaten sonra da kurultay oldu ve değiştirdik şu an başka bir anlayış var. Ama ne oldu bak yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu" ifadelerini kullandı.