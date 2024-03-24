CHP'li başkan adayı Mutlu Kılıçdaroğlu'nu DEM'li seçmene şikayet etti: Genel başkanlığına mal oldu
CHP'de delege oyunlarıyla devrilen Kılıçdaroğlu'na "ihanet" siyaseti halk meydanlarına taşındı. Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu esnaf ziyareti sırasında, DEM'li bir seçmenin Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki protokolden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Eski Genel Başkanı'nın "siyasi onurunu" koruması beklenen CHP'li Başkan adayı tam tersi bir anlayışla Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Mutlu DEM'li esnafın gönlünü almak için "Biz de çok kızdık ama ne oldu bak yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu" diyerek adeta "intikam" aldıklarının mesajını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kariyerine sayısız yenilgi sığdırdı. 8'li koalisyon ortakları ile 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de hüsranı yaşadı. Tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemese de seçim sonrası her gün bir skandalı patladı.
KURULTAYDA SAF DIŞI BIRAKILDI
Koalisyonun son ortaklarından Zafer Partisi ile yaptığı gizli anlaşma, hem ortaklarını hem de partisini kızdırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bakanlık anlaşması yapan ancak bunu hem partisinden hem de koalisyon ortaklarından gizleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda en yakını Özgür Özel tarafından saf dışı bırakıldı.
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek DEM Parti'ye yaklaştı, terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam çaktı. Ancak parti içinde kontrolü kaybetti yerel seçim adaylarını tek başına belirleyecek yetkiyi bile alamadı.
Yerel seçime az bir süre kala CHP'nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ise partiyi bir kez daha karıştırdı.
DEM'Lİ SEÇMENDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Esnaf ziyareti sırasında DEM Partili olduğu düşünülen bir seçmenle konuşan Mutlu, seçmenin "Kılıçdaroğlu gitti ülkücülerle konuştu. Biz iki dönemdir sizinle çalıştık. Bir CHP'liden daha fazla çalıştık ama yaptığınız hiç doğru değil" çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.
KILIÇDAROĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ: BİZ DE ÇOK KIZDIK!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yaptığı anlaşmaya kendilerinin de çok kızdıklarını söyleyen Mutlu, "Biz de kızdık eleştirdik zaten biliyorsun genel başkanı değiştirdik. Anlaşmalardan bizim de haberimiz yoktu.Zaten sonra da kurultay oldu ve değiştirdik şu an başka bir anlayış var. Ama ne oldu bak yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu" ifadelerini kullandı.
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