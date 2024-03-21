Yargı paketinde iki yeni düzenleme! Bölücüler Meclis’e giremeyecek | AYM’ye yetki ayarı

AYM'YE YETKİ AYARI

Yargı paketinde AYM'nin son dönemde tartışmalara neden olan kararlarına dönük olarak da bazı düzenlemelerin yer alması planlanıyor. AK Parti, AYM'nin hak ihlali kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndekine (AİHM) benzer bir model getirmeyi planlıyor. Buna göre AYM hak ihlali kararı verirse iki seçenek ortaya çıkacak. Ya tazminat ödenecek ya da CMK kapsamında yargılanmanın yenilenmesi sebebi sayılacak. Dosya tekrar yerel mahkemeye gidip yargılama süreci başlayacak. Yerel mahkeme yeniden yargılamayı reddederse istinaf ve temyiz yolları açık olacak.