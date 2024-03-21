Yargı paketinde iki yeni düzenleme! Bölücüler Meclis'e giremeyecek | AYM'ye yetki ayarı
Adalet Bakanlığı ve AK Parti yeni yargı paketinin hazırlıklarını sürdürüyor. Pakette iki önemli düzenlemenin yer alması planlanıyor. Bireysel başvurularda AYM’ye yetki ayarı gelirken “bölücülerin Meclis’e girmesinin” frenlenmesi planlanıyor.
Hazırlıkları devam eden yargı paketinin Ramazan Bayramından sonra Meclis gündemine taşınıp yasalaştırılması planlanıyor. Pakete son şekli önümüzdeki haftalarda verilecek.
Pakete eklenmesi düşünülen bazı düzenlemeler şöyle:
BÖLÜCÜLÜK DÜZENLEMESİ
Anayasa'nın 14'üncü maddesi "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" hükmünü içeriyor.
Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlıkları ile ilgili 83'üncü maddesinde 14'üncü maddeye atıf yapılıyor. Seçim öncesi bu madde kapsamına giren suçlardan başlayan soruşturmalar bir kişi milletvekili seçilse bile devam ediyor. Yani bu suçlardan yargılananlar milletvekili dokunulmazlığı kazanamıyor, cezaevinden çıkamıyor. Can Atalay olayında da mahkeme yargılamayı devam ettirip Atalay'ın için karar verdi ve cezaevinden çıkmasına yol vermedi.
AYM GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ
AYM, Atalay hakkındaki ihlal kararında, bu maddedeki suçların çerçeve ve sınırının yasa ile çizilmemesini gerekçe göstermişti. Yeni yargı paketine girmesi düşünülen düzenlemeye göre 14'üncü maddede yer alan suçların kapsamı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 3 (terör suçları) ve 4'üncü maddelerindeki (terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenen suçlar) suçlar olarak çizilecek. Bu suçlardan yargılananlar milletvekili seçilse bile dokunulmazlık kazanamayacak, yargılama sürecek ve cezaevinden çıkamayacak.
AYM'YE YETKİ AYARI
Yargı paketinde AYM'nin son dönemde tartışmalara neden olan kararlarına dönük olarak da bazı düzenlemelerin yer alması planlanıyor. AK Parti, AYM'nin hak ihlali kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndekine (AİHM) benzer bir model getirmeyi planlıyor. Buna göre AYM hak ihlali kararı verirse iki seçenek ortaya çıkacak. Ya tazminat ödenecek ya da CMK kapsamında yargılanmanın yenilenmesi sebebi sayılacak. Dosya tekrar yerel mahkemeye gidip yargılama süreci başlayacak. Yerel mahkeme yeniden yargılamayı reddederse istinaf ve temyiz yolları açık olacak.
HANGİ SUÇLAR KAPSAMDA
TMK'nın 3'üncü maddesinde Türk Ceza Kanununun (TCK) hangi maddelerinin terör suçu sayılacağı madde madde sayılıyor. Bu suçlar arasında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, silâhlı örgüt, silah da sayılıyor.
TMK'nın 4'ücü maddesinde ise terör örgütünün faaliyeti kapsamına girecek suçların katalogu bulunuyor. Bu suçlar arasında eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerinden yararlanma, siyasi, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüklerinin kullanılmasının engellenmesi, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit yer alıyor.
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