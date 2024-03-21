CHP ile DEM arasında kirli pazarlık belgelendi! Kirli ittifakın adı: Yunusemre

Bu açıklamadan sadece 1 hafta sonra 2 Mart günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, apar topar Manisa'ya geldi. Burada yaptığı bir konuşmada, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi işaret ederek, "Bu Çerçi'yi yenmek için Yunusemre ittifakı altında birleşmeye ihtiyaç var" dedi.