CHP ile DEM arasında kirli pazarlık belgelendi! Kirli ittifakın adı: Yunusemre
CHP’nin kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile yaptığı kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi. Manisa’da DEM Parti İl Teşkilatı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kendi adaylarını çıkararak seçime girme kararı aldı. Karar, yönetim kurulu defterine işlenerek imza altına alındı. Ancak kısa bir süre sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa ziyaretinin ardından DEM Parti Genel Merkezi, İl Yönetiminin kararına rağmen iki ilçede adaylarını geri çekti ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde aday çıkarmadı. Yapılan bu kirli ittifakın belgeleri ortaya çıktı.
Toplantının konusu, "belirlenen adaylarla seçime girmek ve ittifak görüşmeleri" olarak kayda geçti.
DEM Parti Manisa İl Başkanı Hüseyin Kılıç önderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından yönetimdeki 7 isim kendi adaylarıyla seçime girmek yönünde oy kullanırken 4 isim ise aday çıkarılmaması için oy kullandı.
Buna göre Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde oy çokluğu ile aday çıkarılması kararı alınarak yönetim kurulunca imza altına alınıp karar defterine işlendi. Aday başvurularının son günü olan 20 Şubat günü ise İlçe seçim kurullarına aday dosyaları verildi.
İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN BELGESİ
SABAH, Manisa'da hangi pazarlık ve şartlar altında gerçekleştiği bilinmeyen o kirli ittifakın belgelerine ulaşmayı başardı.
DEM Parti Manisa İl Yönetiminin karar defterinde, ittifak görüşmelerinin yapıldığı açık ve net bir şekilde kayda alındı. Doldurulan karar defterinin, "toplantının konusu" bölümünde "ittifak görüşmeleri" başlığı atıldı.
Bu açıklamadan sadece 1 hafta sonra 2 Mart günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, apar topar Manisa'ya geldi. Burada yaptığı bir konuşmada, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi işaret ederek, "Bu Çerçi'yi yenmek için Yunusemre ittifakı altında birleşmeye ihtiyaç var" dedi.
Bunun üzerine DEM Parti Genel Merkezi, İl yönetiminin aldığı karara rağmen, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde adaylarını geri çekti. Manisa Merkezde de CHP adayını destekleme kararı aldı.
MECLİS LİSTESİ AÇIKLAMASI
Daha önce iki ilçede aday çıkaracaklarını açıklayan DEM Parti Manisa İl Eş Başkanı Hüseyin Kılıç, Manisa'da Şehzadeler ve Yunusemre'de belediye başkan adayı çıkarmayacaklarını, Şehzadeler'de 6'ncı Sıra belediye meclis üyeliği için CHP'nin listesinde Cevdet Işık'la temsil edileceklerini, Yunusemre'de ise meclis üyeliği için aday listesi hazırladıklarını açıkladı.
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