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Turgut Altınok'a çakarlı araç iftirası! İşte gerçekler! Belgeleri ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Turgut Altınok’a çakarlı araç iftirası! İşte gerçekler! Belgeleri ortaya çıktı

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un seçim çalışmalarında “çakarlı” resmi araç kullandığı iddia edilmişti. Altınok’un “çakarlı” aracının olmadığı, kiralık araçla seçim çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

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