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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan suç örgütlerine operasyon açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan suç örgütlerine operasyon açıklaması

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya: 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında; 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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