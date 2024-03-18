Özgür Özel’den İmamoğlu zincirlerini kırma hamlesi! O tarihi işaret etti meydan okudu! Partinin yönetimde değişim sinyali...

KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ! PARTİNİN MİMARİSİ DEĞİŞİYOR

CHP'nin acemi genel başkanı partideki tartışmaların gölgesinde 4-9 Eylül 2024 tarihleri arasında tüzük kurultayı yapacağını, kış aylarında da partinin yönetim mimarisini değiştireceğini ilan etti.



Üstüne basa basa "Buradayım" mesajı veren Özgür Özel, "Biz 31 Mart'a kadar görevimizi en iyi şekilde yapacağız, sonra da partimizi büyük değişime hazırlayacağız" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN RAHATSIZ



Bilindiği üzere kurultay sonrası Ekrem İmamoğlu, CHP'yi istediği gibi dizayn etti. Karar alma mekanizmasındaki kritik noktalara kendisine yakın isimleri yerleştirdi. Özgür Özel'in üzerine kurulan bu tahakkümden rahatsız olduğu ise bilinen bir gerçek.



Özel'in kış aylarında partinin yönetim mimarisini değiştireceğini söylemesinin perde arkasında bu somut gerçek var.