Özgür Özel'den İmamoğlu zincirlerini kırma hamlesi! O tarihi işaret etti meydan okudu! Partinin yönetimde değişim sinyali...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de yaşanan iç hesaplaşma ve kaos giderek büyüyor. Ekrem İmamoğlu desteğiyle koltuğa oturan Özel koltuğunu korumaya çalışırken tüzük kurultayı için tarih verdi. Özel bu kurultayla birlikte partinin yönetim mimarisini değiştirerek İmamoğlu'nun üzerinde oluşturduğu gölgeyi dağıtmak istiyor. Diğer yandan CHP'de geri dönüş hazırlıkları yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise Özel ve İmamoğlu'nu durdurma peşinde. İşte detaylar...
Yerel seçimlere adım adım gidilirken CHP'de yaşanan iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da derinleşiyor.
İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL SIKIŞTIRMA
Yerel seçimler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyük bir kaos bekliyor. Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.
BAY KEMAL'DEN 1 NİSAN ÇIKIŞI
Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.
KILIÇDAROĞLU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI
Kılıçdaroğlu daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.
Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.
ÖZGÜR ÖZEL: 1 NİSAN'DAN SONRASINA TALİBİZ
Tam da bu noktada CHP'nin koltuğu sallantıda olan genel başkanı Özgür Özel'den çarpıcı bir '1 Nisan' çıkışı geldi. "Biz esasen esas 1 Nisan'dan sonrasına talibiz" diyen Özel, 'buradayım, hiçbir yere gitmiyorum' mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NA GÖNDERME... "BEN İSTESEM ZATEN GENEL BAŞKAN OLURDUM"
Özgür Özel, kurultay sürecinden önce birçok kişinin kendisine "Özgür bu iş yerel seçimden sonra zaten sana geliyor, o zaman hiç zorlanmadan genel başkan olursun. Neden yerel seçim beklemiyorsun?" dediğini öne sürdü. Hiç şüphesiz Özel'in sarf ettiği bu sözler alt metninde Ekrem İmamoğlu yatıyor. Özel böylelikle İmamoğlu'na "Beni sen seçtirmedin, ben istesem zaten genel başkan olurdum" mesajı verdi.
KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ! PARTİNİN MİMARİSİ DEĞİŞİYOR
CHP'nin acemi genel başkanı partideki tartışmaların gölgesinde 4-9 Eylül 2024 tarihleri arasında tüzük kurultayı yapacağını, kış aylarında da partinin yönetim mimarisini değiştireceğini ilan etti.
Üstüne basa basa "Buradayım" mesajı veren Özgür Özel, "Biz 31 Mart'a kadar görevimizi en iyi şekilde yapacağız, sonra da partimizi büyük değişime hazırlayacağız" dedi.
İMAMOĞLU'NDAN RAHATSIZ
Bilindiği üzere kurultay sonrası Ekrem İmamoğlu, CHP'yi istediği gibi dizayn etti. Karar alma mekanizmasındaki kritik noktalara kendisine yakın isimleri yerleştirdi. Özgür Özel'in üzerine kurulan bu tahakkümden rahatsız olduğu ise bilinen bir gerçek.
Özel'in kış aylarında partinin yönetim mimarisini değiştireceğini söylemesinin perde arkasında bu somut gerçek var.
İMAMOĞLU DA HAZIRLIK İÇİNDE! SEFERBERLİK...
Ekrem İmamoğlu da '31 Mart sonrası CHP' için kollarını sıvadı. Kulislerde İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. Durumun farkında olan Özgür Özel ise "Üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" resti çekti.
ÖZEL'E 'İMZALI' KURULTAY TEHDİDİ
Parti içindeki Ekremci klik ise "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız" tehditleri savurdu.
"NE YAPIP EDİP ÖZGÜR'LE EKREM'İ DURDURMAK GEREK"
Kılıçdaroğlu'nun paralel genel merkeze dönen ofisinde kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.
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