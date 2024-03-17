Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı: Ulaşımı 16 dakikadan 1 dakikaya indirdik

ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TRENİ, 350 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Açılışı yapılan Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı ve yapımı devam eden Sarıyer-Kilyos Tüneli gibi projelerle İstanbul kent içi trafiğine "nefes aldırdıklarını" kaydeden Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu da 350 kilometreden 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 357 kilometreden 811 kilometreye çıkardıklarını anlattı. İstanbul'daki yatırımlarının ulaşımın tüm modlarını kapsadığına da işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanımız dev kapasitesiyle, Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı ilk sırada yer almaktadır. 2023 yılının son günlerinde Sabiha Gökçen Havalimanımızın hizmet kapasitesini ikiye katlayacak 2. Pistinin açılışını da gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız ile İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Dünya'da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesini de inşa ettik. Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan 33 adet demir yığınını kaldırarak İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağladık. Bölgedeki elektromanyetik alan değerini Avrupa standardının dahi neredeyse üçte birine indirerek İstanbulluları elektromanyetik alanların zararlı etkilerinden kurtardık ve daha sağlıklı bir yaşam sunduk. Demiryolu ve kentiçi raylı sistem projeleriyle de şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmaları sürüyor. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesinin ön proje çalışmalarını da tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na ve son olarak Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlarımız arasına aldık."