Cumhur İttifak ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan CHP’nin ’Yavaş’ına ayar: Ankara’nın sokaklarında gören yok, Londra’da gören çok!

"İRADENİZİ YOK SAYANLARI SİZ DE YOK SAYIN"

Altınok, "İradenizi yok sayanları siz de yok sayın. Zaten Keçiören'de adaletle, ayrım yapmadan herkesi kucaklayan bir anlayışla eserler, hizmetler yapılacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'ya ara sıra uğruyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı geliyor. Ankara'nın sokaklarında gören var mı? Londra'nın sokaklarında gören çok. Yapılan anketler şunu söylüyor. Trafik sorununu kim çözer? Altınok çözer" diye konuştu.