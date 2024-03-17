Cumhur İttifak ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan CHP'nin 'Yavaş'ına ayar: Ankara'nın sokaklarında gören yok, Londra'da gören çok!
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, başkentli vatandaşla el ele gönül gölüne seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'yı parsel parsel satan hizmetten bihaber CHP'li Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'ya ara sıra uğruyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı geliyor. Ankara'nın sokaklarında gören var mı? Londra'nın sokaklarında gören çok" dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'ya ara sıra uğruyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı geliyor. Ankara'nın sokaklarında gören var mı? Londra'nın sokaklarında gören çok" dedi.
Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde partisinin ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Burada konuşan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu takdirde yapacakları ilk işin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Sayın Yavaş, kentsel dönüşüm planlarımızı engelledi, yaptırmadı. Keçiören ne yapacak? Altınok'a 31 Mart'ta sahip çıkacak. Hızlı şekilde kentsel dönüşüm planlarımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partili Keçiören Belediye başkan adayı, ithal bir adaydır. Keçiören'i ne bilir ne tanır. Bizler ayırmadık, kayırmadık. Yine ayırmadan kayırmadan hizmet edeceğiz" dedi.
"İRADENİZİ YOK SAYANLARI SİZ DE YOK SAYIN"
Altınok, "İradenizi yok sayanları siz de yok sayın. Zaten Keçiören'de adaletle, ayrım yapmadan herkesi kucaklayan bir anlayışla eserler, hizmetler yapılacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'ya ara sıra uğruyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı geliyor. Ankara'nın sokaklarında gören var mı? Londra'nın sokaklarında gören çok. Yapılan anketler şunu söylüyor. Trafik sorununu kim çözer? Altınok çözer" diye konuştu.
"YAVAŞ, ANKARA'NIN IŞIKLARINI SÖNDÜRDÜ"
Ayrıca yarın Keçiören'de inşaatı tamamlanan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ni açacaklarını hatırlatan Altınok, açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirterek, "Oyumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla. Sokakta, 'CHP'liyim ama oyum size' diyen vatandaş çok fazla. Durmak yok, yola koşa koşa devam. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Keçiören'de. Yarın, Atatürk Cumhuriyet Kulemizin açılışı var. Muhteşem eseri görüyor musunuz? Karanlık Ankara'yı aydınlatmaya başladık mı? Yavaş, Ankara'nın ışıklarını söndürdü. Sönen bu ışıkları, 31 Mart'ta yakacak mıyız?" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR destek için vanaları açtı! Başvurana toplamda 68 bin TL piyangosu! 15 yaşını doldurmak yeterli
- Zeka Testi: Koyunlar arasında gizlenmiş kurdu sadece 5 saniyede bulabilir misin?
- Aşk Onları Hiç Yakalamaz mı? Duygusal Duvarları ile Dikkat Çeken En Kalpsiz 5 Burç!
- Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...
- Türkiye'nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!
- 16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24'lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B'lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!
- HAVA DURUMU | Hem kar hem sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı | 17-21 Mart 2024
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…