16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan emeklilere müjde: Ulaşım ücretsiz olacak! Suya büyük indirim vaadi

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan emeklilere müjde: Ulaşım ücretsiz olacak! Suya büyük indirim vaadi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
ABONE OL
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan emeklilere müjde: Ulaşım ücretsiz olacak! Suya büyük indirim vaadi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'deki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Altınok burada yaptığı konuşmada başkentli vatandaşlara müjde üstüne müjde verdi. Altınok, ", "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." dedi.

Altınok, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, önceden gecekondu tarzı yerleşmenin yoğun bulunduğu Keçiören'in çalışmalar sonucu şu anki durumuna getirildiğini anlattı.

Keçiören'de 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını aktaran Altınok, başkentin altyapı ve ulaşım sorunları bulunduğunu, en önemli meselelerinden birinin de kanal problemi olduğunu dile getirdi.

Ankara'da su fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." diye konuştu.

Seçilmesi halinde üniversite öğrencilerinin de toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabileceğini dile getiren Altınok, "Ayrıca elektrikli otobüsler alacağız, EGO'nun giderlerini üçte bire düşüreceğiz. Belediye zarar etmeyecek, kar edecek." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA