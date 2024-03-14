Özgür Özel’den yeni Bilecik skandalı! Rüşvetçi ’Semih Şahin’i biz ihraç ettik’ yalanı

BİLECİK YALANINA DEVAM ETTİ!

Bilecik Belediyesinde 2 yıl önce düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin bir takım usulsüz işler yapıyor. Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra savcılık da bir soruşturma yürüttü ve başkanı görevden aldı. Ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.