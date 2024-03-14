Özgür Özel'den yeni Bilecik skandalı! Rüşvetçi 'Semih Şahin'i biz ihraç ettik' yalanı
Bilecik'te dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ile 2019 yılında başlayan ve Başkan yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı ile devam eden belediyecilik dönemi tam anlamıyla skandallarla dolu geçti. CHP lideri Özgür Özel skandallara rağmen “Bilecik’te hikayemiz devam edecek” sözlerine tepki yağarken şimdi de yeni bir skandal açıklama geldi. Özel rüşvet nedeniyle görevden alınan Şahin için "savcıdan önce ihraç ettik" yalanını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür özel, katıldığı bir televizyon programında, programın ilk dakikalarında, kendisine Afyonkarahisar adayı ile ilgili soru sorulmasına rağmen Bilecik CHP adayı Melek Mızrak Subaşı'ndan bahsetmeye başladı.
Bilecik'te bir süredir mağduriyet havası yaratmaya çalışan Özel, CHP'nin seçim klipinde de oynattığı Subaşı'na haksızlık yapıldığını iddia etti.
BİLECİK YALANINA DEVAM ETTİ!
Bilecik Belediyesinde 2 yıl önce düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin bir takım usulsüz işler yapıyor. Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra savcılık da bir soruşturma yürüttü ve başkanı görevden aldı. Ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.
Bilecik'teki operasyon ise bir müteahhidin kendisinden 200 bin dolar nakit rüşvet istendiğini savcılığa bildirmesi üzerine 5 Ocak 2022'de düzenlemiş, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in başdanışmanı ve Belediye iştiraklerinden KAYI A.Ş'nin müdürü Selçuk Erdağı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı tarafından, görevinden uzaklaştırılmıştı. CHP ise Şahin'i operasyondan tam 5 ay sonra da, 14 Haziran 2022'de ihraç etmişti. Öte yandan Özel'in, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Şahin için "Savcılık görevden aldı" demesi de şaşkınlık yarattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şaşıracaksınız! 🥕🥒🍎 Meyve Soyacaklarındaki Delik Ne İşe Yarıyormuş?
- Yalnızca Yüksek IQ'lular Görebilir! 3 Saniyede Eyfel Kulesi'ni Bul!
- TSK'da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024
- EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...
- Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart'ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...
- Polat'ın Kabusu Geri Döndü! Kurtlar Vadisi'nin Efsanevi Düşmanı 21 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!
- SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!