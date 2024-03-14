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Özgür Özel'den yeni Bilecik skandalı! Rüşvetçi 'Semih Şahin'i biz ihraç ettik' yalanı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Özgür Özel’den yeni Bilecik skandalı! Rüşvetçi ’Semih Şahin’i biz ihraç ettik’ yalanı

Bilecik'te dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ile 2019 yılında başlayan ve Başkan yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı ile devam eden belediyecilik dönemi tam anlamıyla skandallarla dolu geçti. CHP lideri Özgür Özel skandallara rağmen “Bilecik’te hikayemiz devam edecek” sözlerine tepki yağarken şimdi de yeni bir skandal açıklama geldi. Özel rüşvet nedeniyle görevden alınan Şahin için "savcıdan önce ihraç ettik" yalanını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür özel, katıldığı bir televizyon programında, programın ilk dakikalarında, kendisine Afyonkarahisar adayı ile ilgili soru sorulmasına rağmen Bilecik CHP adayı Melek Mızrak Subaşı'ndan bahsetmeye başladı.

Bilecik'te bir süredir mağduriyet havası yaratmaya çalışan Özel, CHP'nin seçim klipinde de oynattığı Subaşı'na haksızlık yapıldığını iddia etti.

BİLECİK YALANINA DEVAM ETTİ!

Bilecik Belediyesinde 2 yıl önce düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin bir takım usulsüz işler yapıyor. Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra savcılık da bir soruşturma yürüttü ve başkanı görevden aldı. Ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.

Bilecik'teki operasyon ise bir müteahhidin kendisinden 200 bin dolar nakit rüşvet istendiğini savcılığa bildirmesi üzerine 5 Ocak 2022'de düzenlemiş, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in başdanışmanı ve Belediye iştiraklerinden KAYI A.Ş'nin müdürü Selçuk Erdağı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı tarafından, görevinden uzaklaştırılmıştı. CHP ise Şahin'i operasyondan tam 5 ay sonra da, 14 Haziran 2022'de ihraç etmişti. Öte yandan Özel'in, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Şahin için "Savcılık görevden aldı" demesi de şaşkınlık yarattı.

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