Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği! ’Garson’da ikinci dalga

3 BİN KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ

KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru yaklaştı.

FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli daha deşifre olmasının ardından tüm birimler harekete geçirildi.