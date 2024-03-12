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Son dakika | İstiklal Marşı'nın kabülünün 103. yılı | Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

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Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Son dakika | İstiklal Marşı’nın kabülünün 103. yılı | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir." ifadesini kullandı.

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