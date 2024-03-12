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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! Dursun Özbek'ten Erden Timur'a özel teklif

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu! Dursun Özbek’ten Erden Timur’a özel teklif

Galatasaray'da sezon sonunda yapılacak başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin tarihi belli oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a özel bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü'nde sezon sonu yapılacak başkanlık seçiminin tarihi netlik kazandı.

TARİH BELLİ OLDU

Habere göre; başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek olan seçimin tarihi 25 Mayıs olarak belirlendi.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa sarı-kırmızılı kulüp 1 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın seçime gidecek.

ÖZBEK'TEN TİMUR'A ÖZEL TEKLİF

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'a yeni yönetimde yer alması için resmi teklif yaptı.

ERDEN TİMUR SÜRE İSTEDİ

Bu teklif sonrası düşünmek isteyen Erden Timur, Galatasaray Başkanı Özbek'ten süre istedi. Timur düşündükten sonra karar alıp Başkan Özbek'e dönüş yapacak.

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