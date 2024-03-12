Bakan Özhaseki’den muhalefete sert eleştiri: CHP’li belediyeler çalışmayıp çalışıyor gibi gösteriyor

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

Özhaseki, Türkiye'de her yıl 2 ya da 3 yıkıcı deprem meydana geldiğini ve buna tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, "Ana karamızda ve denizlerimizde 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısı son 100 yılda 231. Yani her sene 2 veya 3 tane deprem oluyor. Şu anda hareketli 500'e yakın fay hattı var. Hiç kimse ben emin yerdeyim, bana bir şey olmaz asla demesin. Süresi var, zamanı var. Bu hareketli olan fay hattı bir gün gelir, orayı da vurur. Peki ne yapmak lazım? Bütün dünyada bunun bir tane çözümü bulunmuş, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm olmadan bu iş olmaz. Kentsel dönüşümün üç tane ayağı var. Birisi bakanlık, birisi belediye, birisi de vatandaş. Biz bakanlık olarak müthiş bir mücadele içerisindeyiz. Ben bakan olarak şehirlere gidip tek tek rica ediyorum, yalvarıyorum. Ne olur belediye başkanları, hazırlayın da bölgelerinizi gelin, beraber çalışalım, vatandaşlarımızı güvenli konutlarda oturtalım diye. Yasalar çıkarıyoruz, bütçeler ayırıyoruz. En son, sıkıntı duyduğumuz bazı yasaları değiştirerek, yeni yasalar çıkartıyoruz. Biz hazırız. Geleninde asla partisine bakmıyoruz. A, B, C, D hangisinden gelirse gelsin, sonuna kadar kapı açık, net olarak söylüyorum" dedi.