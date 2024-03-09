Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Barışın anahtarı oldu! Minnettar...

FRANCE 24'TEN ZAMANLAMA MESAJI

France 24, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinin, Ukrayna'nın Harkiv'de Rus ilerleyişini durdurmak için dünyadan daha fazla mühimmat ve silah talep ettiği bir dönemde geldiğine dikkat çekti ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba'nın Litvanya'da Fransa, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşları ile katıldığı toplantıda Ukrayna'ya yapılan "damla damla" yardımın artık işe yaramadığını söylediğini hatırlattı.