Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Barışın anahtarı oldu! Minnettar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi ağırlarken bu ziyaret dünya basınında çok konuşuldu. İkilinin fotoğrafları manşetleri süslerken Başkan Erdoğan'ın Ukrayna konusunda barışın anahtarı olduğu vurgulandı. Ayrıca Zelenskiy'nin, Ukrayna'da barışı sağlama çabaları için Başkan Erdoğan'a minnettar olduğunun da altı çizildi. İşte detaylar...
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşme dünya basınına damga vurdu. Bir buçuk saat süren görüşmenin arından iki liderin düzenlediği ortak basın toplantısı dünya basınında manşetlerden görüldü.
"KARADENİZ ANLAŞMASININ SPONSORU"
İngiliz Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna barış zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini belirtti ve "NATO üyesi Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor ancak aynı zamanda Rusya ile samimi ilişkilerini sürdürüyor ve özellikler Rusya'nın Ukrayna tahıl ihracatına yönelik fiili ablukasını kaldıran Karadeniz anlaşmasının sponsoru olarak her iki tarafla da görüşüyor." ifadelerini kullandı.
"ZELENSKİY BAŞKAN ERDOĞAN'A MİNNETTAR"
Los Angeles Times, Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy'e barış zirvesine ev sahipliği yapma teklifini öne çıkardı. Los Angeles Times ayrıca, Zelenskiy'nin, Ukrayna'da barışı sağlama çabaları için Başkan Erdoğan'a minnettar olduğuna yönelik sözlerini vurguladı.
FRANCE 24'TEN ZAMANLAMA MESAJI
France 24, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinin, Ukrayna'nın Harkiv'de Rus ilerleyişini durdurmak için dünyadan daha fazla mühimmat ve silah talep ettiği bir dönemde geldiğine dikkat çekti ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba'nın Litvanya'da Fransa, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşları ile katıldığı toplantıda Ukrayna'ya yapılan "damla damla" yardımın artık işe yaramadığını söylediğini hatırlattı.
The Kyiv Independent, Zelenskiy'nin barış zirvesi düzenlenmesi için Rus temsilcilerin de devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti.
Swiss Info Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'nin yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler, feshedilen tahıl anlaşması da dahil olmak üzere Karadeniz'de nakliye güvenliği ve savunma sanayii iş birliğini ele aldığını belirtti ve Başkan Erdoğan'ın barış görüşmeleri için arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini vurguladı
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