Başkan Erdoğan Muğla’da düzenlenen programda konuştu: Enflasyon sorunu çözülecek

"ÜLKEMİZ ALTIN DEĞERİNDE BİR 5 YIL DAHA KAZANMIŞTIR"

Ne diyelim demek ki, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 Mayıs'taki tercih ile Türkiye'nin son 21 yılda çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlara sahip çıkmıştır. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır. Bunu en iyi, en doğru ve en etkili şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye 100 yılının inşasını ancak merkezi idare ve yerel yönetimler el ele verip uyum içinde çalışarak gerçekleştirebiliriz. Bunun en çarpıcı örneği depreme hazırlık çalışmalarıdır. Bir taraftan 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin izlerini silerken, diğer taraftan da şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmemiz çok önemlidir. Kentsel dönüşüm projeleri ve şehircilik altyapımızın yenilenmesi başta olmak üzere ülkemizin afetlere karşı hazırlıklarını süratle tamamlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak biz ülkemizi bir an önce depreme hazırlayalım derken, yerel yönetimler aksi istikamette çaba gösterirse kaybeden şehirlerimiz ve vatandaşlarımız oluyor. Aynı şekilde biz hizmet ve eser siyaseti için koştururken mali idareler istismar siyaseti ile hareket edince kaybeden yine şehirlerimiz oluyor. Muğla'da İzmir'de Hatay'da yıllardır, Ankara ve İstanbul'da son beş senedir bu acı gerçekle maalesef yüzleşiyor ki bu şehirlerimizde işlerin daha fazla kötüye gitmemesi insanımızın daha fazla zorluk çekmemesi için biz sorumluluk üstlendik. Normalde belediyelerin görevi olan hizmet yatırım ve eserleri de çoğu zaman bakanlıklarımız vasıtasıyla biz yaptık yapıyoruz.