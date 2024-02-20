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DEM'in terör propagandasına geçit yok! 2 zanlı gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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DEM’in terör propagandasına geçit yok! 2 zanlı gözaltında

İstanbul Valiliği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 2 şüphelinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanıp gözaltına alındığını bildirdi.

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