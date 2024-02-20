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AK Parti'de 31 Mart hazırlığı tamam! Aday listeleri YSK'ya teslim edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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AK Parti’de 31 Mart hazırlığı tamam! Aday listeleri YSK’ya teslim edilecek

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 40 gün kala 81 ilde adayını belirleyen AK Parti, meclis üyelerini de hazırladı. Onaylama komisyonları tarafından son şekillerin verildiği listeler bugün seçim kurullarına teslim edilecek.

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