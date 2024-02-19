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MHP aday listelerini YSK'ya sundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2024
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MHP aday listelerini YSK’ya sundu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi MHP, aday listelerinin seçim kurullarına teslim edildiğini duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada, listenin son gün beklenmeden teslim edildiğini vurguladı.

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