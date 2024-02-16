A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a yönelik alçak saldırının davasında skandal karar! O hakim savcılık kararını hiçe saydı...

Saldırı esnasında elmacık kemiğime, dudağıma yere düştükten sonra sırtıma bacağıma tekme, tokat ve yumruk yedim.

Gözlüğümde de çok ciddi bir çizik oluştu ve değiştirilmesi gerekiyor yine yayınlardan kullandığım kulaklığım kullanılamaz halde. Bunlar orada ki saldırı da hasar almış durumda.

Adli süreç başlatıldı. Şu an ifademi verdim ve darp raporumu aldım. Gerekli işlemlerin yapıldığını adliyeye sevklerin olacağını o kişilerin gözaltına alınacağını bildirdi bize polisler."