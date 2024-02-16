A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik alçak saldırının davasında skandal karar! O hakim savcılık kararını hiçe saydı...
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan atmıştı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğramıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Vural’a saldıran 3 tutuklu şüphelinin 2 yıl 8 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Açılan dava sonrası ilk duruşma görülürken hakimden alçak saldırıyı gerçekleştiren 3 sanığa yönelik skandal bir karar çıktı.
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
RÜŞVET OPERASYONUNDA GÖZALTI KARARI ÇIKMIŞTI
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirilmişti. Bu sırada belediye önünde toplanan kalabalık, gözaltına alınanlara destek vermişti.
A HABER MUHABİRİ AHMET NAZİF VURAL DARP EDİLMİŞTİ
Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırmıştı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etmişti.
YÜZÜNE TEKME ATILDI
Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görülmüştü. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulunmuştu.
Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Darp edilen muhabirimiz Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulunmuştu. Başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alınmıştı.
A HABER MUHABİRİ AHMET NAZİF VURAL'IN ALÇAK SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMALARI
"Büyükçekmece belediyesinde ki rüşvet operasyonuyla alakalı savcılığım yürüttüğü bir operasyon aslında. Bizde gazeteciler olarak takip etmek istedik ve orada takibimizi sürdürüyorduk. O protestoların içerisinde olan biz kişi yaşlı bir kadının boğazına sarılıp ağıza alınmayacak bir hakaret duyduğum anda gazetecilik karakterim bir kenara dursun insanlık haliyle annemi ve kardeşimi düşünerek "Bir kadına nasıl el kaldırıyorsunuz?" dedim. Bu sorudan rahatsız olan bir kişiler bana hiçbir cevap vermeden saldırdılar.
Saldırı esnasında elmacık kemiğime, dudağıma yere düştükten sonra sırtıma bacağıma tekme, tokat ve yumruk yedim.
Gözlüğümde de çok ciddi bir çizik oluştu ve değiştirilmesi gerekiyor yine yayınlardan kullandığım kulaklığım kullanılamaz halde. Bunlar orada ki saldırı da hasar almış durumda.
Adli süreç başlatıldı. Şu an ifademi verdim ve darp raporumu aldım. Gerekli işlemlerin yapıldığını adliyeye sevklerin olacağını o kişilerin gözaltına alınacağını bildirdi bize polisler."
2 YIL 8 AYDAN 13 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ!
A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı darp eden şüphelilerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanmış, savcılık, A Haber muhabiri Vural'ı yumruklayan tutuklu şüpheliler Emre Özer, Serhat Akgün, ve Yunus Emre Çelik hakkında, "basit yaralama", "mala zarar verme", "hukuka aykırı olarak basın yayın organlarının yayınlarını engellemek", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından 2 yıl 8 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
SAVCILIĞIN KARARINI HİÇE SAYDI!
Savcılık hazırladığı iddianamede, basın mensubu olan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ın çalışma ve haberleşme hürriyetlerinin engellendiğine dikkat çekti.
İki basın mensubunun darp edildiğini vurgulayan savcılık, şüphelilerin basın mensuplarını darp ettiklerini, ayrıca mala zarar verme suçunu işlediklerinin adli tıp raporu, teşhis ve görüntü inceleme tutanaklarından anlaşıldığını vurguladı.
O HAKİMDEN SKANDAL KARAR!
T.C. Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakim Fatma Çelik, savcının tutukluluk kararına aykırı davranarak alelacele duruşma oluşturduğu davada skandal bir karara imza attı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE
Hakim Fatma Çelik, sanıkların ayrı ayrı derhal salıverilmesine kanaat getirdi.
Vural'ı darp eden 3 sanık için ilk duruşma görüldü. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şoke eden bir karar çıktı.
Hakim, 27 gündür tutuklu bulunan 3 sanığın da sanıkların üzerine atılı tutuklu bulundukları suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçların bir kısmının suç vasfının değişme ihtimali katalog suçlardan olmaması, sanıkların kaçma, delil karartma şüphesinin bulunmaması, sanıkların tutuklu bulundukları süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi.
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