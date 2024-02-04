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MHP'nin Manisa mitingi | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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MHP’nin Manisa mitingi | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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