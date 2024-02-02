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CHP'deki kriz yandaşları da birbirine düşürdü! Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e salvo

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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CHP’deki kriz yandaşları da birbirine düşürdü! Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e salvo

Yerel seçimlere giderayak CHP'deki krizlerin ardı arkası kesilmezken kaos CHP yandaşları arasında da büyüyor. Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi. Yarkadaş, Sevinç'in her yanlışta İmamoğlu ve Özel'e destek verdiğini ve bunun gazetecilik değil parti sözcülüğü olduğunu dile getirdi. Öte yandan Yarkadaş, İmamoğlu'nu topa tutarak yerel seçimler öncesi adayları kendi kafasına göre belirlediğini ifade etti. CHP'nin kurumsal kimliğinin ayaklar altına alındığını vurgulayan Yarkadaş, "İmamoğlu'nun yaptığı yanlıştır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak veriyor.

CHP NEREDEN YÖNETİLİYOR? İSTANBUL MU ANKARA MI?

Geçtiğimiz günlerde parti içinde yeniden aday gösterilmeyeceğini öğrenen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" demişti. Yaşananların ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İlgezdi, İmamoğlu ve Özel arasındaki kaosa gönderme yaparak, "Parti buradan mı yoksa Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullanmıştı.

CHP YANDAŞI YARKADAŞ'TAN İMAMOĞLU VE ÖZEL'E SALVO

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li gazeteciler Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi.

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Sevinç'in CHP'ye kötülük yaptığı ifade ederek, "Biz sana ağabey diyoruz, seni seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ben CHP'yi savunuyorum sen CHP'ye bu tavrınla partiye kötülük yapıyorsun, zarar veriyorsun" dedi.

Sevinç'in Genel Merkez ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı tüm yanlışlarına destek verdiğini belirten Yarkadaş, "Gazetecilik yerine siyasi partinin sözcülüğünü üstleniyorsun, propagandist oluyorsun" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİ AYAKLAR ALTINDA

İmamoğlu'nun tüm belediye başkanlarını çağırarak sen adaysın sen değilsin dediğini ve bunun CHP'deki kurumsal yapıyı ayaklar altına aldığını belirten Yarkadaş, "Eğer bir partinin Genel Başkanı (Özgür Özel) İstanbul'da tüm belediye başkanlarının atanmasını onların görevden uzaklaştırılmasını veya aday yapılmamasını o ilin Büyükşehir Belediye Başkanı'na (Ekrem İmamoğlu) vermişse, o ilin Belediye Başkanı hiçbir yetkisi olmadığı halde tüzükte böyle bir yetkisi olmadığı halde telefonla, "Senle çalışmayacağız, yerine bu arkadaşı koyacağız" diyorsa o partinin kurumsal kimliği ayaklar altına alınır. Ekrem Bey'in yaptığı yanlış budur." dedi.

CHP'de adalet duygusunun kalmadığına ve bunun sorumlusunun Ekrem İmamoğlu olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, "Ben kimin niye aday yapıldığını kimin neden aday yapılmadığını bilmiyorum. Özgür Özel diyorki Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ çok başarılıydı kendisine teşekkür edeceğim. Kardeşim çok başarılı bir belediye başkanıysa o zaman niye değiştirdiniz 1. döneminde?" diyerek CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

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