CHP’deki kriz yandaşları da birbirine düşürdü! Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e salvo

CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİ AYAKLAR ALTINDA



İmamoğlu'nun tüm belediye başkanlarını çağırarak sen adaysın sen değilsin dediğini ve bunun CHP'deki kurumsal yapıyı ayaklar altına aldığını belirten Yarkadaş, "Eğer bir partinin Genel Başkanı (Özgür Özel) İstanbul'da tüm belediye başkanlarının atanmasını onların görevden uzaklaştırılmasını veya aday yapılmamasını o ilin Büyükşehir Belediye Başkanı'na (Ekrem İmamoğlu) vermişse, o ilin Belediye Başkanı hiçbir yetkisi olmadığı halde tüzükte böyle bir yetkisi olmadığı halde telefonla, "Senle çalışmayacağız, yerine bu arkadaşı koyacağız" diyorsa o partinin kurumsal kimliği ayaklar altına alınır. Ekrem Bey'in yaptığı yanlış budur." dedi.