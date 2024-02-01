Murat Kurum etkinlik kapsamında Başkan Erdoğan'ı aradı: İstanbul yeniden "Büyük İstanbul" olacak!
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması'nda devam etti. Kurum, etkinlik kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması' etkiliğinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kurum, "Yaklaşık 1500 kardeşimiz buradalar. Büyük bir coşku ve heyecanla sizinle görüşmek istiyorlar." diyerek söze başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığı, "Sizi, gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız bu toplantının, 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum" ifadeleriyle selamladı.
"31 MART'TA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, "Üçüncü bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim. Durmadan usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber çalışmak suretiyle üçüncü bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağımıza inanmak istiyorum." dedi.
"MURAT KARDEŞİMİZ SİZE EMANETTİR"
Başkan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Adayı Kurum'a desteğini de "Durmadan, usanmadan koşmaya gayret etmeye var mısınız? İnşallah bu seçimlerde özellikle sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben, Murat Başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir." sözleri ile dile getirerek telefon görüşmesini sonlandırdı.
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